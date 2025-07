Evento do União Brasil em Fortaleza incentiva participação feminina na política

Foto: Divulgação / Assessoria de Comunicação do União Brasil União Brasil promoveu edição do Defesa Lilás, evento que visa estimular a participação feminina na política.

O União Brasil Mulher Nacional promoveu, no último sábado, dia 5, a edição do Defesa Lilás 2025, no Ceará. O evento, que já ocorreu em outros estados, promove capacitação, debate e articulação de políticas públicas voltadas para as mulheres. O encontro ocorreu em um hotel de Fortaleza e contou com a presença de líderes partidários e parlamentares.

Entre os presentes estiveram a deputada federal Fernanda Pessoa; o presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner; o deputado estadual Sargento Reginauro, além de vereadoras e outros filiados. A coordenadora nacional de projetos do União Brasil Mulher, Cristiane Sales, também esteve no local e participou do evento.

A deputada Fernanda agradeceu ao partido por desenvolver a dinâmica e falou sobre a importância de iniciativas do gênero. "Quero agradecer ao nosso presidente Rueda por trazer ao Ceará um evento tão importante, para que possamos debater políticas públicas para as mulheres e o engajamento delas na política; fortalecendo cada vez mais a voz feminina", disse a parlamentar.

Durante discurso no local, Fernanda pediu às mulheres que "se engajem" na causa e falou sobre sua atuação dentro do partido. "Nos sentimos muito acolhidos no União, principalmente as mulheres (...) Participo das decisões, estou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desde o início do mandato. Precisamos de mulheres determinadas que querem discutir", pontuou.

Já Wagner, falou sobre a alegria de receber o evento nacional em solo cearense. "A mulherada está muito empolgada com os conhecimentos que serão adquiridos, palestras e com o movimento. Enquanto presidente estadual ficamos muito felizes. A juventude presente, mulherada presente, vai ficar registrado aqui no União Brasil do Ceará", disse.

A vereadora e presidente da Câmara de Pacajus, Fabi Carvalho (União), ressaltou que o momento serviria para "falar da representatividade da mulher na política" e da importância da presença feminina nas ações e de que as mulheres possam atuar na vida política e partidária.