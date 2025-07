PF foi a residências de Júnior Mano e levou até escada ao gabinete

Foto: João Paulo Biage/O POVO OPERAÇÃO foi conduzida no gabinete do deputado Júnior Mano nesta terça-feira

Os mandados de busca e apreensão contra o deputado federal cearense Júnior Mano (PSB) foram cumpridos em várias cidades e endereços manhã de terça-feira, 8. Policiais federais estiveram no apartamento funcional que o parlamentar tem em Brasília (DF), em residência no Ceará e no gabinete de Mano na Câmara dos Deputados. Só deixaram o local por volta de 12h30min, após cerca de seis horas.

No momento da chegada dos policiais, o deputado encontrava-se no apartamento funcional, em Brasília. Já no gabinete do parlamentar, na Câmara dos Deputados, os agentes da PF chegaram pouco antes das 7 horas. Em certo momento, uma escada foi levada até o gabinete no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Segundo a assessoria, a escada foi utilizada para verificação padrão das luminárias do gabinete. Não houve avarias no teto do gabinete, como se cogitou pelo uso da escada. Os policiais levaram três malotes do local.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, e em Brasília (DF).

Nova Russas, distante 304 quilômetros da Capital, tem como prefeita Giordanna Mano (PRD), casada com o deputado federal. O próprio parlamentar foi vice-prefeito do município entre os anos de 2017 e 2019. A assessoria da Prefeitura foi contatada, mas não respondeu.

O município de Eusébio é administrado por Dr. Júnior (PRD), integrante do grupo do ex-prefeito Acilon Gonçalves e aliado a Mano. A Prefeitura de Eusébio informou que nenhum órgão ou prédio ligado à administração recebeu agentes da Polícia Federal ou de outro órgão competente. Afirmou ainda que a gestão municipal não recebeu qualquer contato da PF ou mesmo foi mencionada nas investigações.

A Prefeitura de Canindé também informou que nenhum órgão da administração municipal, prédio público ou secretaria foi alvo da operação. "Segundo informações preliminares, os fatos investigados referem-se a gestões anteriores", apontou em nota.

A ex-prefeita de Canindé, Rozário Ximenes, denunciou ao Ministério Público suposto conluio entre Júnior Mano e Bebeto do Choró (PSB), prefeito foragido de Choró.

A expectativa é que Júnior Mano seja ouvido ainda esta semana nessa investigação. O deputado foi alvo nesta terça-feira da operação batizada de "Underhand", realizada pela Polícia Federal (PF). A ação da PF é uma iniciativa contra desvio de recursos públicos. (Com Marcelo Bloc)





Quem é Júnior Mano

Júnior Mano ingressou na política em 2016, ao se eleger vice-prefeito de Nova Russas. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Patriota. Ele se filiou ao PL em 2019.

Em 2022, foi reeleito pelo PL e foi o segundo deputado federal mais votado. Em 2024, foi expulso do partido após ter participado da campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. O petista concorria contra André Fernandes (PL). O deputado se filiou ao PSB em fevereiro deste ano.

O senador Cid Gomes defendeu a candidatura do deputado federal a senador.