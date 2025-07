PGJ busca resposta rápida em casos de prefeitos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) trabalha para ser mais eficiente e ágil na solução dos casos de prefeitos investigados e assim dar uma resposta mais rápida para a sociedade, segundo o Procurador-Geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho.

Ele foi entrevistado nesta quinta-feira, 10, na rádio O POVO CBN. Em conversa com O POVO após a participação no programa O POVO no Rádio, o PGJ afirmou que existe o tempo de cada investigação, assegurando o contraditório e direito a ampla defesa, ritos do trâmite judicial.

"A gente está trabalhando principalmente mecanismos relacionados a tecnologia para conseguir avançar mais rápido, análise de dados. Mas cada investigação leva o seu tempo. É normal isso, a gente precisa assegurar o contraditório, a ampla defesa, são medidas que são realizadas para instruir melhor as investigações para que a gente no melhor momento ela esteja madura e a gente possa dizer sobre a necessidade de ajuizar uma ação ou não", afirmou Haley.

"Mas a gente está nesse trabalho, sim, de melhorar cada vez mais, sendo mais eficiente, mais ágil pra que a gente possa dar uma resposta cada vez mais rápida pra sociedade", completou.

Em ações que visa apurar vínculos com facções criminosas, os prefeitos de Potiretama e Santa Quitéria chegaram a ser presos. Um terceiro prefeito, em Choró, teve prisão decretada por denúncias de irregularidades relacionadas a emendas parlamentares.

A Justiça Eleitoral cassou outros cinco prefeitos. Quatro deles permanecem nos cargos porque estão recorrendo: os gestores de Abaiara, Aurora, Barbalha e Barroquinha. (Guilherme Gonsalves)