Evandro prorrogará bloqueio, mas diz preservar investimentos

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO EVANDRO Leitão reuniu secretariado da Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou nesta sexta-feira, 11, que a Prefeitura publicará, na próxima semana, novo decreto de contingenciamento de gastos. Apesar da medida, o gestor afirmou que investimentos e obras previstos para o segundo semestre não serão inviabilizados.

"Segunda-feira nós vamos sair com um novo decreto de contingenciamento; importante que se frise isso. Nós demos um salto na perspectiva daquilo que nós recebemos, mas ainda precisamos melhorar", pontuou, sem dar mais detalhes sobre o que o novo decreto prevê ou quanto tempo deve durar.

O prefeito seguiu a argumentação: "Nesse ano de 2025 nós precisamos fazer alguns ajustes orçamentários e fiscais para que a gente possa finalizar o ano da melhor forma possível. Isso não quer dizer que inviabilize os nossos investimentos", afirmou durante reunião de secretariado, no Centro de Eventos.

No início do ano, a gestão divulgou pacote de contenção orçamentária para dar equilíbrio as contas públicas no primeiro semestre. O plano previa uma economia anual de cerca de R$ 500 milhões.

Nesta sexta-feira, o prefeito reforçou que investimentos devem ocorrer, ainda em 2025, e citou as áreas da saúde e assistência social como exemplos. "Mesmo com o contingenciamento nós vamos fazer essas entregas no segundo semestre".

O secretário de Governo, Júnior Castro, explicou que algumas medidas anunciadas no início do ano precisam continuar. "Nessa próxima semana a gente está saindo com um novo decreto no qual serão analisadas algumas ações que precisam continuar do primeiro decreto. Por saber que o município necessita de um momento ainda de contenção de despesas".

No balanço dos primeiros seis meses, Evandro apontou a zeladoria como pontos que avançou, embora precisa melhorar mais.

"Já noto uma evolução seja na área da limpeza, na área da poda, seja na iluminação. Não que esteja 100%, ainda temos que melhorar muito em todas essas áreas".

Sobre a prioridade até o fim do ano, ele destacou a saúde. Ele projeta recuperar e requalificar equipamentos na Capital para melhorar o atendimento aos cidadãos.

