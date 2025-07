Juiz cassa prefeito de Iguatu, que pode recorrer

Foto: João Marcos/Prefeitura do Iguatu Roberto Filho (PSDB), prefeito de Iguatu

A Justiça Eleitoral decidiu pela cassação, nesta sexta-feira, 11, do diploma do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), e o declarou inelegível por oito anos por suposta prática e abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. A decisão foi de Carlos Eduardo Carvalho Arrais, juiz da 13ª Zona Eleitoral de Iguatu. Além do prefeito, o vice-prefeito Antônio Ferreira de Souza, conhecido como Francisco das Frutas, também foi cassado e declarado impossibilitado de concorrer a cargos eleitorais. O prefeito ainda pode recorrer e, até a confirmação por instância superior, deve seguir no cargo.

A PF e a Polícia Civil do Ceará apuram se os investigados buscaram "contratar os serviços" da organização criminosa para obter vantagens eleitorais. Foi aplicada uma multa no valor de R$ 30.000 cada um dos investigados. O POVO procurou a assessoria de Roberto Filho, mas não houve retorno até o fechamento desta notícia.