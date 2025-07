Lula: "Bolsonaro mandou o filho para os EUA pedir para o Trump fazer ameaça"

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o antecessor, Jair Bolsonaro (PL), enviou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para pedir ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ameaçar o Brasil.

A declaração de Lula foi dada em cerimônia de apresentação dos avanços do Novo Acordo Rio Doce, em Linhares (ES). Lula chamou Bolsonaro de "aquela coisa covarde que preparou um golpe neste País, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado e mandou o filho dele para os EUA pedir para o Trump fazer ameaça".

O presidente repetiu o que vem dizendo nos últimos dias sobre a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil. Disse que Trump "está mal informado" e que o Brasil tem exportado menos aos norte-americanos do que o inverso.

"Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, é o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos", declarou, acrescentando, em tom irônico: "Eu que deveria taxar eles".

O presidente disse respeitar "muito os Estados Unidos e a relação com o Brasil". (Agência Estado)