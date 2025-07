Tarcísio apaga foto e encontra representante dos EUA

Foto: Reprodução/redes sociais TARCÍSIO apagou a foto com boné de apoio a Trump

Alvo de críticas após o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta, 11, que se reuniu com o encarregado de Negócios da embaixada americana, Gabriel Escobar, em Brasília. Em publicação na rede social X, Tarcísio disse que "a responsabilidade é de quem governa" e que vai discutir com as empresas paulistas a taxação de 50% imposta pelo americano aos produtos brasileiros a partir de agosto.

"Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema."

São Paulo é o Estado que mais perde caso Trump cumpra a promessa de taxar em 50% as exportações brasileiras.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) criticaram a postura de Tarcísio.

Em entrevista concedida à TV Record, na quinta-feira, 10, Lula lembrou que Tarcísio publicou vídeo usando um boné com o slogan trumpista "Make America Great Again", quando o americano tomou posse, em janeiro. "Grande dia", declarou o governador de São Paulo na época.

"O senhor Tarcísio não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de carneiro", declarou Lula na entrevista.

"O que ele (Tarcísio) fez foi colocar o boné do Trump e, na realidade, a maior vítima das tarifas é a economia paulista", disse Alckmin em entrevista à rádio CBN.

Nesta sexta, Tarcísio apagou a publicação em seu perfil no Instagram em que usava boné símbolo da campanha de Donald Trump. (Agência Estado)