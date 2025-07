Falha no tatuzão não muda cronograma

Foto: FCO FONTENELE VISTA aérea das obras da Linha Leste do metrô em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) disse neste sábado, 12, que a falha técnica na tuneladora que opera na escavação da linha leste não deve atrasar o cronograma de conclusão das obras do metrô de Fortaleza.

"A máquina vai avançar. Continua fazendo o túnel, ela vai seguir. A empresa vai fazer a necessária correção, algo em torno de dois metros ou dois metros e meio. Esse lado vai ficar um pouco mais largo, mas não é prejuízo para a obra, continua com seu cronograma", avaliou o chefe do Palácio da Abolição durante agenda no bairro Paupina, em Fortaleza, onde assinou ordem de serviço para construção de uma areninha.

Ainda segundo o gestor estadual, "não vai ser necessário desapropriar nada".

No início do mês, o "tatuzão", como é chamado informalmente o maquinário, desviou-se de sua rota, aproximando-se do Colégio Militar, no bairro Aldeota.

Como não pode recuar, o equipamento terá de seguir adiante. De acordo com nota da Secretaria da Infraestrutura do Abolição, a "intercorrência técnica" não terá impacto no plano geral de execução dos trabalhos.

Em 12 de maio, foi anunciada a conclusão do primeiro túnel da linha leste, entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar.

A ordem de serviço para o início da obra da linha leste foi assinada em 22 de novembro de 2013. Na época, foi anunciada como o maior contrato público da história do Ceará.

A linha deverá ter 7,3 quilômetros de extensão e tem cinco estações previstas: Tirol-Moura Brasil (superfície), Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu (subterrâneas).