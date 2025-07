Lula ironiza Trump, Bolsonaro insiste em anistia e Eduardo pede punição a Moraes e outros políticos

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República PRESIDENTE Lula trava embate com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo, 13. Lula disse que vai levar jabuticabas ao presidente dos Estados Unidos porque quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária". Lula deu ainda um aceno à diplomacia entre os dois países.

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou Lula em tom de ironia.

A publicação foi feita nas redes sociais da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. O post foi acompanhado do texto: "Duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e presidente Lula!". Ela também usou a hashtag que tem sido difundida na comunicação do governo: #BrasilSoberano.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, disse que a carta em que Trump impôs tarifa de 50% ao Brasil "tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia".

"A carta do presidente Donald Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%", afirmou, em publicação no X.

Segundo Bolsonaro, a solução para o caso "está nas mãos das autoridades brasileiras". "O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia", declarou.

Já o filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), publicou vídeo nas redes sociais pedindo para que Trump puna o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e outros políticos brasileiros com a Lei Magnitsky, que permite a imposição de sanções econômicas a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

O parlamentar licenciado publicou ainda foto do vice-presidente Geraldo Alckmin em cerimônia de posse do presidente do Irã em que ele está ao lado de líderes do Hamas e Hezbollah, sugerindo que esta é uma prova de que o Brasil não é mais uma democracia.

Para o deputado licenciado, o Brasil também não seria uma democracia em razão da perseguição judicial contra a família dele mesmo. "Quase todo mundo na minha família está enfrentando julgamentos injustos", afirmou.