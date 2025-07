"Paternidade" de areninha na Paupina gera disputa política

Foto: FABIO LIMA EVANDRO, Elmano e Fernando Hugo em autorização para obras da areninha

O anúncio da construção de uma areninha no bairro Paupina acabou gerando embate político entre o deputado estadual Fernando Hugo (PSD) e o ex-vereador Leonelzinho Alencar.

Um dos participantes da agenda de assinatura da ordem de serviço das obras, ao lado do governador Elmano de Freitas e do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão, o deputado criticou Leonelzinho no sábado, 12, mas sem citar expressamente o ex-parlamentar.

Segundo Hugo, o adversário teria tentado se apropriar da "paternidade" da areninha, que, nas palavras do parlamentar, atende a um pedido formulado por ele ao então governador Camilo Santana, em 2021. Dias antes, pelas redes sociais, Leonelzinho teria agradecido à Prefeitura pela obra na Paupina, apresentando-se como autor do pedido do projeto.

No palco montado ao lado do campo do Copacabana, onde o equipamento será erguido, Fernando Hugo exibia documento que provaria que ele requereu a demanda naquele ano.

Chefe do Abolição, Elmano atestou que o aliado foi de fato quem demandou do governo a construção da areninha, e não Leonelzinho, que se afastou do mandato para não ser cassado em 2015 por suspeita de desvio de verba.

Em discurso, Hugo chegou a dizer que foi vaiado na localidade ao fazer campanha em 2024, mas que retornava agora para apresentar a obra e depois para inaugurá-la com Elmano e Evandro, dentro de 120 dias.

O prefeito de Fortaleza até gracejou com o deputado, desafiando-o a cobrar um pênalti contra ele quando o campo estivesse pronto. Evandro disse que, na entrega da areninha, será goleiro e defenderá de costas um chute de Hugo.

Elmano entrou na brincadeira ao afirmar que queria apenas fazer a foto desse momento entre aliados.

Ainda durante a assinatura da ordem de serviço, o governador também criticou o ex-prefeito José Sarto (PDT), atribuindo ao ex-gestor responsabilidade pelo atraso na construção. Segundo ele, agora conta com um prefeito que não quer atrapalhar, mas ajudar.