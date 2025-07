Tasso apoia prefeito do PSDB cassado em Iguatu

Foto: Thiedo Henrique / Especial para O POVO Prefeito do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), e do vice, Francisco das Frutas

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) manifestou solidariedade ao prefeito de Iguatu, Roberto Costa Filho (PSDB), e ao vice-prefeito, conhecido como Francisco das Frutas (PSDB), ambos cassados na última sexta-feira, 11, em decisão da 13ª Zona Eleitoral do Município.

"Tenho a convicção de que a justiça prevalecerá e que o direito dos cidadãos de Iguatu será respeitado, restaurando o pleno exercício dos seus cargos", escreveu Tasso nas redes.

Iguatu foi o maior município em que o PSDB saiu vitorioso nas eleições do ano passado no Ceará. A outra prefeitura que o partido conquistou foi Massapê.

Os gestores são alvo de investigação por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). O prefeito segue no cargo.

Por nota, prefeito e vice negaram qualquer ilícito no pleito. Eles seguem no cargo enquanto aguardam análise do trâmite da ação no TRE.

A Polícia Civil investiga se os então candidatos à Prefeitura de Iguatu tentaram contratar "serviços" de uma facção criminosa para assegurar vantagem na disputa pelo Executivo.

Em parecer no curso do inquérito, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se posicionou contra a cassação por entender que não há lastro probatório sólido para indiciá-los.

Segundo o MPE, nada nas apurações da PF ou da Polícia Civil aponta cometimento de crime pelo prefeito e seu vice.