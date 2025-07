Aprovação de Lula cresce após tarifaço de Trump

Foto: AFP e Ricardo Stuckert / PR Trump e Lula

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu 2,6 pontos percentuais e atingiu o melhor resultado desde novembro do ano passado, informa nova rodada da pesquisa AtlasIntel, contratada pela Bloomberg e divulgada nessa terça-feira, 15. A aprovação do presidente passou de 47,3% para 49,9%, empatando tecnicamente com a desaprovação, que oscilou de 51,8% para 50,3%.

Esta é a primeira pesquisa de opinião desde o anúncio da taxação de 50% dos produtos brasileiros pelo presidente norte-americano Donald Trump na quarta-feira, 9.

A pesquisa ouviu 2.841 pessoas entre os dias 11 e 13 de julho, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os números podem passar de 100% devido aos arredondamentos.

Assim como a aprovação pessoal, a avaliação do governo também registrou melhora depois do tarifaço. O percentual dos que classificam o governo como ruim/péssimo (49,4%) ainda supera os que o avaliam como ótimo/bom (43,4%), mas a diferença entre esses grupos tem diminuído.

Em maio, a diferença era de 10,2 pontos percentuais. Em junho, caiu para 9,6. Agora, a diferença diminuiu ainda mais, atingindo seis pontos.

A pesquisa traz ainda outros indicativos do impacto do tarifaço na opinião pública. A Atlas perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam a política externa do Governo Lula: a aprovação alcançou 60,2% (em novembro do ano passado era 49,6%) e a desaprovação, 38,9% (em novembro, era 47,3%).