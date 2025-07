Elmano sobre Júnior Mano: "Votou no Capitão Wagner"

Foto: João Filho Tavares ELMANO com Ítalo Coriolano no O POVO News

O governador Elmano de Freitas (PT) lembrou que o deputado federal Júnior Mano (PSB) apoiou Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha para Capitão Wagner (União Brasil) em 2022, na disputa em que foi eleito para o Governo do Estado.

Recentemente o parlamentar foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvio de emendas parlamentares e utilização em compra de votos nas eleições 2024. Júnior Mano nega envolvimento no caso.

"A oposição deve lembrar que o deputado Júnior Mano fez campanha para o Bolsonaro, fez campanha para o Capitão Wagner. Ele não fez campanha para mim, para governador. Após a eleição de 2022, deputado federal, ele passou junto com outros deputados a colaborar com base do governo do presidente Lula e teve uma aproximação, especialmente da campanha agora municipal, do nosso candidato prefeito Evandro Leitão (PT), como outros também tiveram essa aproximação", relembrou em entrevista ao programa O POVO News, nessa terça-feira, 15.

Ainda sobre o assunto, o petista aproveitou para rebater ataques que recebeu do ex-deputado federal Capitão Wagner, ligando os embates de Júnior Mano na Justiça com seu governo.

"Eu nunca tive relação ruim com o Wagner. Nós temos uma relação de disputa política eleitoral, mas respeitosa e tal. Ultimamente, eu achei mais forte, não é? Porque, quando teve um episódio agora referente ao deputado Júnior Mano, ele fez uma vinculação a mim, mas o Júnior votou nele. E eu, pessoalmente, até fiquei triste com ele, porque eu não imaginei que ele fosse capaz disso. Atacar alguém que votou nele, não em mim", disse em entrevista na Redação do O POVO.

O chefe do Executivo estadual fez questão de ressaltar que quem levantou o nome de Júnior Mano para a disputa ao Senado foi o senador Cid Gomes (PSB).

"Na verdade, o deputado Júnior Mano, nesse momento, era uma posição do Cid (Gomes) dentro do PSB, de apresentar o nome dele para o Senado. Eu sempre disse que nós deviamos discutir a chapa majoritária em 2026. E continuo dizendo a mesma coisa. Nós vamos decidir nossa chapa, quem são os nomes, quais são aqueles que eu acho que devam ser os nossos representantes, vou dar minha opinião sobre os nomes, mas só darei lá para maio ou junho do ano que vem", explicou, durante o programa O POVO News.

Advogado, Elmano disse ser necessário saber o que há efetivamente de provas no inquérito. "Eu não conheço o processo, eu não sei que provas têm, eu não tenho condições de avaliar para condenar ou ou absorver alguém. Eu sou advogado, eu não dou opinião sobre processo em que eu não conheço os autos".

Para Elmano, no entanto, estar sendo investigado não é sentença de condenação. "Eu já vi situações em que, na Polícia Federal, se apresentava determinada alegação e quando você vai olhar as provas não é consistente daquilo que está sendo alegado. E já vi casos que apresentam questões, que tudo é comprovado pelas provas que têm nos autos. (Marcelo Bloc)