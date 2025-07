Mudança de secretários para a eleição

Foto: João Filho Tavares Elmano de Freitas na rádio O POVO CBN

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que não pretende fazer quaisquer mudanças no secretariado em 2025. "Mexer, não mexo mais. Salvo os secretários que devem sair para serem candidatos no ano que vem", adiantou em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 15, no programa O POVO no Rádio.

A dúvida, continuou Elmano, é se a saída dos secretários que disputarão as eleições em 2026 ocorrerá somente no começo de abril de 2026, prazo legal para desincompatibilização, ou já no fim deste ano, para que já haja a transição de gestores. "Vamos tomar a decisão ainda", explicou.

O Governo do Estado tem hoje 33 secretarias e, para concorrerem a qualquer cargo em 2026, os postulantes têm que se desincompatibilizar de cargos públicos no máximo seis meses antes da eleição, que será em 4 de outubro de 2026.

Nas últimas vezes em que governadores estiveram perto de fim de mandato no Ceará, optaram pela troca de comando ainda no ano anterior.

Cid Gomes (PSB), que encerraria o mandato em 2014, fez mudanças no secretariado ainda em setembro de 2013.

Já o hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT), que teve que renunciar ao cargo de governador em abril de 2022 para concorrer ao Senado, fez as mudanças no secretariado visando as eleições em dezembro de 2021. (Marcelo Bloc)