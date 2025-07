Tasso recebe Ciro e depois se reúne com deputados de oposição

Foto: Thays Maria Salles OPOSITORES ao governo Elmano se reúnem com Tasso

Em meio aos cafés da oposição no Ceará, os deputados estaduais contrários ao governo Elmano de Freitas (PT) se reuniram na tarde desta terça-feira, 15, com o ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati (PSDB). O encontro contou com a presença do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido). Quem também passou por lá, mas não ficou para a reunião, foi o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

O ainda pedetista foi visto pela imprensa saindo da sala de Tasso e descendo sem conceder entrevista. Questionado sobre a visita de Ciro, RC contou que eles trataram de temas relacionados ao Estado.

"Na verdade, eu também não ia participar, mas como eu ajudei aí a mobilizar a reunião, ia ficar só um pedaço, acabei ficando a reunião toda. A gente conversou um pouco sobre o que está acontecendo aqui, sobre as necessidades que o Ceará vive nesse momento", disse o ex-prefeito.

Em seguida, Roberto comentou sobre a investigação da Polícia Federal que mira suposto esquema de desvio de emendas parlamentares envolvendo o deputado federal Júnior Mano (PSB), que nega irregularidades. "Mas, olhe, até nisso, um ciclo de poder longo e autoritário cria ambiente para florescer a corrupção. Esse projeto do PT está rico de denúncias", afirmou RC. "Um dos olhos do furacão dessa investigação, infelizmente, para o nosso drama, é aqui o Estado do Ceará, e parte dos investigados, e são investigados ainda, estão como pré-candidatos na chapa majoritária do lado de lá", criticou.

Embora tenha saído antes, Ciro foi tema do encontro. Conforme o deputado estadual e ainda presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, o nome do ministro foi citado por Tasso.

"Eles, inclusive, conversam. São amigos. O Ciro sucedeu Tasso no governo, então, é natural que eles conversem. Também foi mencionado, mas o importante agora, mais do que nome A, B ou C, é o diálogo constante e o desejo de cada um para que esse grupo seja, realmente, unido para 2026 e para o futuro, porque não é um projeto unicamente eleitoral, é um projeto de construção do Ceará".

Sobre o convite do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para Ciro se filiar ao União Brasil, o deputado Sargento Reginauro foi cauteloso.

"O que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o nosso presidente Rueda tem tido conversas com o Ciro. Eu não vou aqui dizer que foi feito um convite oficial, porque a gente precisa que a própria Nacional anuncie isso. (...) Já foi tornado público, ele tem procurado conversar com o Ciro", explicou.