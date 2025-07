5 deputados cobrariam propina, disse prefeito a Cid

Foto: Mariana Lopes Senador Cid Gomes

Durante apresentação para a imprensa, realizada na tarde da quarta-feira, 16, quando defendeu o deputado federal Júnior Mano (PSB), investigado pela Polícia Federal, o senador Cid Gomes (PSB) citou um suposto esquema de propina que envolveria deputados federais cearenses e emendas parlamentares.

Segundo o senador, um prefeito teria lhe dito que deputados cobrariam uma porcentagem para efetivar o envio de emendas. Os valores mencionados teriam variação entre 10% e 15% do valor da emenda. O senador relata ter conversado com um prefeito que afirmou ter "comprado" emendas de cinco deputados federais mediante esses percentuais.

Cid não mencionou nomes de parlamentares ou de gestores municipais supostamente envolvidos. Tampouco mencionou quais munícipios fariam parte da prática.

"Procurem pensar um pouquinho antes de taxar alguém de corrupto, de ladrão ou qualquer outro adjetivo que seja condizente. Eu, além de olhar o processo do Júnior Mano, fui conversar com os prefeitos. Não é razoável que um deputado mande dinheiro para voto e ainda receba comissão. Tem muitos, não vou citar nomes, isso rola em boca miúda e eu converso com muita gente, conversei ontem com um prefeito que falou de cinco deputados federais que ele comprou emenda mediante 10%, 12%, 13%, 14%, 15%", revelou.

Contraste

O senador apontou o deputado Júnior Mano como exemplo de quem não participa desse esquema. Segundo ele, Júnior Mano tem 29 prefeitos que seguem sua liderança política e se comprometeram a votar nele.

"Quem faz isso quer objetivo financeiro, não tem voto. Ou você acha que o cara vai dar o dinheiro e ainda vai dar os votos? É uma coisa ou outra. Ou ele dá o dinheiro, eu estou falando de alguma coisa lamentável", disparou, argumentando não ser razoável que uma pessoa que mande dinheiro para uma cidade, ainda receba comissão e também tenha o compromisso do voto.

Para Cid, Júnior Mano busca votos e seria "pura leviandade" acusá-lo de receber benefícios financeiros de emendas, além do compromisso de voto. Segundo Cid, prefeitos consultados pelo senador confirmaram que Júnior Mano apenas pedia votos em retribuição às emendas, sem qualquer cobrança de comissão.

"Fui perguntar, 'Edinardo (Filho), prefeito de Forquilha, você recebeu R$ 5 milhões do Júnior Mano. Alguém dele ou ele pediu alguma coisa em retribuição a isso?'. Ele disse: 'Negativo, senador, negativo. Ele quer voto e eu assumi o compromisso de votar nele na eleição passada'".

Apelidos

Cid afirmou que a prática acontece "à boca miúda" e é de conhecimento geral entre prefeitos, que até fariam brincadeiras sobre o assunto, relacionando o percentual da 'comissão' ao número dos partidos. "Brincam até que o deputado tal é Republicano, não é porque ele é 10 não, é porque a comissão dele é 10%. O deputado é MDB, não é porque ele é filiado não, é porque ele pede 15% de comissão", continuou

Investigação

Para identificar tais casos, o senador sugeriu que se verifiquem, por meio do Portal da Transparência do Governo Federal, para onde as emendas parlamentares são destinadas e, no Tribunal Regional Eleitoral, quantos votos o deputado teve nesses locais. Se o deputado indicou emendas para um município, mas não tem votos nem perspectiva de votos ali, Cid sugere: "aí tem coisa".

"Procure ver quantos votos a pessoa teve. É fácil. Chamem isso de índice potencial, porque tem sempre uma exceção e a gente tem que pensar nisso para não acusar ninguém de forma leviana. Vejam quanto o deputado indicou para o município e quantos votos ele teve. Ou procure se aprofundar mais, veja se ele tem compromisso de voto para o futuro nesse município. Se não tem, aí tem coisa. Se não tem voto, nem tem perspectiva de ter, aí tem coisa", explicou.

E seguiu: "Podem fazer isso com Júnior Mano, porque não tem, vou repetir, nenhum deputado federal que tenha tantos prefeitos seguindo a sua liderança política como o deputado Júnior Mano. São 29 atuais prefeitos que seguem a liderança do do Júnior Mano", lembrou.