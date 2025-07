Ex-prefeita cuja filha é citada por Cid diz que senador é 'descontrolado' e Jr Mano, 'pau-mandado'

Foto: Reprodução/Instagram Rozário Ximenes EX-PREFEITA de Canindé, Rozário Ximenes, fez acusações contra Júnior Mano

Rozário Ximenes (Republicanos), ex-prefeita de Canindé, município distante 118,60 km de Fortaleza, disse ter sido "muito triste" ouvir o senador Cid Gomes (PSB) defender o deputado federal Júnior Mano (PSB) das investigações da Polícia Federal (PF) sobre supostos desvios de emendas parlamentares e organização criminosa.

Rozário afirmou que não respeita mais o senador e que ele usou o parlamento cearense para atingi-la e defender Mano, a quem ela classificou como "pau-mandado" do ex-governador.

"É muito triste ter ouvido uma entrevista do senador Cid Gomes, onde eu respeitava muito, por sinal até votava, mas não respeito mais. Porque o senhor usou a casa legislativa pra atingir uma mulher, uma viúva", disse em suas redes sociais nesta quinta-feira, 17.

"Quero dizer que o senhor usou a casa legislativa, que é muito respeitada por esse presidente que ai está (Romeu Aldigueri), para defender um pau mandado do senhor, que é o deputado Júnior Mano. Que todos nós sabemos que é ligado ao crime organizado", afirmou a ex-prefeita.

Rozário também se disse solidária com a imprensa e Justiça, que, segundo ela, Cid atingiu com as falas, por "não respeitar ninguém". Ela ainda chamou o senador de misógino por atacar mulheres e todos tem intuições.

"Pra eu não esquecer, todos nós temos intuições, assim como o senhor tem. O senhor é um misógino. Porque o senhor ataca mulheres. Eu sou uma mulher respeito. A minha filha é formada em Direito, é uma jovem de respeito. Então, o senhor tenha muito cuidado nas suas falas porque o senhor atingiu hoje a todos, principalmente a mulher", completou.



Em texto na postagem, a prefeita diz ainda que Cid estava "agressivo, visivelmente descontrolado, nervoso e um tanto descompensado" e que "o senador tentou defender o indefensável".

A ex-prefeita disse que o discurso foi "prepotente, contraditório e típico de quem se acha dono da verdade" e reforçou que o senador foi "descompensado e mal-educado" e que ele "demonstra desequilíbrio emocional".

Cid Gomes concedeu entrevista coletiva no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na quarta-feira, 16, onde apresentou slides com "razões" para defender o deputado, correligionário e aliado. O senador falou da sua "intuição" de que Mano é alguém do bem.

O ex-governador também afirmou que as investigações tem por trás "um milhão de interesses desonestos de gente mau caráter da política". Rozário foi quem fez a denúncia que resultou nas investigações da PF e Supremo Tribunal Federal (STF).

Na apresentação, Cid exibiu um vídeo usado na campanha eleitoral de Canindé no ano passado, divulgado pelo adversário do grupo político de Rozário, o atual prefeito Jardel (PSB), no qual é veiculado um áudio atribuído à filha da ex-prefeita, para acusá-la de interferir em processos licitatórios do Município. Porém, o senador disse nem ter ido atrás de verificar se a citada era de fato filha da Rozário.

"Isso não sou eu quem tá dizendo. Eu não sou dono da verdade. Esse vídeo foi divulgado em Canindé no mês de setembro. Essa senhora, Shara Ximenes, é filha da prefeita Rozário, não sei nem se isso é verdade. Nunca fui atrás disso, meu departamento é outro", declarou Cid.

"A prefeita estava vendo que ia perder e para além disso circulou durante a política, não sei quem fez, esse vídeo que atribui a filha dela a interferência em processo licitatórios. Eu não quero fazer denúncia, pelo contrário. Quero é que a gente tenha mais responsabilidade quando ouvirmos alguma denuncia", reforçou a responsabilidade nas acusações.

Cid Gomes disse ter a tese de que a denúncia de Rozário sobre o esquema em que Júnior Mano supostamente está envolvido é uma "cortina de fumaça", pois sua filha teria relação com ilegalidades e o seu candidato seria derrotado nas eleições.