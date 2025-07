Júnior Mano agradece apoio em meio à investigação da PF

Foto: FERNANDA BARROS SENADOR Cid Gomes defendeu Júnior Mano com ênfase

O deputado federal Júnior Mano (PSB) agradeceu o apoio público e a defesa feitos pelo senador Cid Gomes (PSB) em relação à investigação da Polícia Federal (PF) sobre desvio de emendas parlamentares e compra de votos no Ceará.

"Agradeço ao senador Cid Gomes pelo apoio e pela confiança no meu trabalho e na minha conduta. Um gesto que muito me honra, vindo de quem tem uma história de dedicação ao nosso estado", escreveu o parlamentar em publicação nas redes sociais.

Cotado como pré-candidato ao Senado em 2026, Júnior Mano afirmou ainda que tem recebido apoio de aliados. Mano é o nome predileto de Cid para ocupar vaga no Senado.

"Tenho recebido também inúmeras mensagens de carinho que só reforçam minha determinação de trabalhar mais pelo Ceará. Vou continuar de cabeça erguida, fazendo política com responsabilidade, seriedade e compromisso com quem mais precisa", concluiu o deputado.

Mano foi apontado pela Polícia Federal como "figura estruturante de organização criminosa" para desvio de emendas.

Na semana passada, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento funcional do parlamentar em Brasília (DF), em residências no Ceará e no gabinete dele na Câmara dos Deputados, onde agentes permaneceram por cerca de seis horas. Mano nega envolvimento em qualquer esquema ilícito.