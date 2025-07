André Fernandes diz que PL terá candidato próprio no Ceará e descarta apoio a Ciro e RC

Foto: FERNANDA BARROS ANDRÉ Fernandes em ato com Roberto Cláudio na campanha do ano passado

O deputado federal André Fernandes (PL) informou ao O POVO nesta sexta-feira, 18, que o PL terá candidatura própria ao governo do Ceará e ao Senado em 2026. Embora defenda unidade da oposição, André descartou apoiar pré-candidatos cogitados para concorrer ao Abolição pelo grupo opositor, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

André assumirá a direção do PL Ceará em setembro deste ano, faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2026. Ele substituirá Carmelo Neto.

"O Partido Liberal terá candidatura própria ao Governo do Ceará e ao Senado. Me esforçarei para unir a oposição no Ceará e fazer uma grande aliança, mas o cenário político atual impõe, como condição essencial, que o candidato ao Governo seja do nosso Partido (PL), que represente os nossos valores e que não seja mais do mesmo".

Ele disse ainda: "O candidato ao Senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro, e com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o Governo", disse ao O POVO.

O pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes, já foi lançado como pré-candidato ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) também recebeu acenos de Michelle Bolsonaro (PL) e Valdemar da Costa Neto, para disputar a Câmara Alta.

Fernandes defendeu, em fevereiro, que o seu partido tivesse candidato próprio ao Governo do Estado e dois nomes para o Senado. Em paralelo a isso, líderes da oposição como Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará; Roberto Cláudio e Ciro Gomes começaram a fazer movimentos para aglutinar o bloco.

Em café com deputados estaduais de oposição, em maio, Ciro disse esperar votar em Alcides, pai de André, para senador em 2026. Em conversa reservada com os parlamentares, o ex-governador disse que estaria a disposição de concorrer novamente ao Palácio da Abolição.

Pouco depois, André participou de reunião com vereadores contrários ao PT, na Câmara Municipal de Fortaleza, e fez elogios a Ciro, chamando-o de "inteligente", "preparado" e defendendo deixar egos de lado, abrindo ainda a possibilidade do PL retirar eventual candidatura para apoiar o pedetista.

Em passagem do ex-presidente por Fortaleza, Bolsonaro se encontrou com Roberto Cláudio, em sinalização de palanque único em 2026 no Ceará. Bolsonaro chegou a sugerir encontro com Ciro em algum momento.

Horas antes da declaração de André Fernandes descartando apoio do PL para Ciro e RC, ou outro político fora dos quadros do partido, Ciro Gomes se manifestou sobre o atual cenário brasileiro das tarifas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, com critica Bolsonaro.

O ex-ministro diz que o presidente Lula estaria tendo benefícios eleitorais das medidas, chamando as atitudes da família do ex-presidente, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de burras.