Camilo sobre Trump: "Ameaça injustificável"

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), rechaçou "interferência" do governo Donald Trump contra o Brasil. Durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Missão Velha, a 527 quilômetros de Fortaleza, o ex-governador mencionou "ameaça injustificável" dos Estados Unidos.

"Presidente, eu queria aqui dizer que precisou o senhor voltar para Presidência da República para levantar a autoestima do povo brasileiro, para defender o nosso País, para defender, inclusive, nesse momento, da interferência do presidente Trump aqui no Brasil. E nós vamos reagir, porque é uma ameaça injustificável o que ele tem [a] fazer. E o presidente, com a voz, com a defesa do povo brasileiro, vamos defender o Brasil e a nossa nacionalidade", disse Camilo na sexta-feira, 18.

Lula visitou o Ceará um dia após fazer pronunciamento, em rede nacional, sobre a tarifa de 50% a produtos brasileiros nos EUA. No Estado, o chefe do Executivo federal inaugurou trecho da ferrovia Transnordestina.

A ocasião também rendeu críticas de Camilo ao ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). "Essa obra ficou quatro anos paralisada no governo passado e precisou um 'caba pai d'égua', nordestino, voltar à Presidência da República para retomar", afirmou.

Na oportunidade, o ministrou alegou que "as duas mais importantes obras do Ceará e do Nordeste foi o presidente Lula que trouxe", referindo-se à Transnordestina e à transposição do rio São Francisco.

"Aliás, presidente, o Cinturão das Águas, que passa aqui por Missão Velha, também nós sofremos muito no governo passado para garantir recursos, que não vinha recurso para essa obra; e o senhor, através do Valdez [Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional], vai entregar essa obra da transposição com o Cinturão das Águas concluída até o ano que vem".