Ciro critica Lula e os Bolsonaro por tarifas

Foto: Aurélio Alves/O POVO Ciro Gomes foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) se manifestou sobre as tarifas de 50% de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre os produtos brasileiros. O pedetista criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo publicado nas redes sociais nessa sexta-feira, 18, data em que Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal e passou a usar tornozeleira eletrônica, Ciro classificou o cenário político como "polarização de araque".

"Essa tal polarização política de araque vai acabar liquidando o Brasil. Claro que qualquer ataque aos nossos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir em defesa do nosso país. Do Brasil, não do corrupto governo que está ele também desastrando o nosso país", afirmou.

O quatro vezes candidato a presidente disse que metade da política está manipulando o discurso para simular um "patriotismo de goela" por parte de Lula e o PT. Ele diz que o presidente está "comemorando" as tarifas e a família Bolsonaro está agindo de forma "burra".

"É indisfarçável que Lula está comemorando essa perigosa situação. Isso quer dizer que nós devemos aceitar passivamente a violência econômica oposta a nós pelo estrangeiro? Claro, óbvio que não. Mas daí a celebrar como Lula está fazendo, os benefícios eleitorais de curto prazo que a soma da injustiça da medida ianque com a tremenda burrice dos Bolsonaros, vai um enorme e intransponível distância. Querem polarizar? Sigam destruindo nosso país", disse.

Ciro também criticou o vídeo de Lula comendo jabuticaba falando da situação conflituosa com os Estados Unidos e mencionou o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Claramente comemorando a grande besteira dos Bolsonaros, pai e filhos e aliados como surpreendentemente o governador de São Paulo".