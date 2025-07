Lia Ferrreira Gomes admite incômodo no "plano familiar" com possível candidatura de Ciro no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Lia Gomes vai na mesma linha de Cid ao avaliar possibilidade de Ciro concorrer ao Governo do Ceará

A secretária estadual das Mulheres, deputada Lia Gomes (PSB), comentou sobre a possibilidade do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), disputar o Governo do Ceará. Para ela, eventual candidatura de Ciro ao Palácio da Abolição teria impacto negativo no campo pessoal. "Nós estamos em lados opostos politicamente, então, assim, de uma maneira familiar, eu acho que seria muito ruim", afirmou ao O POVO no sábado, 19, durante a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, em Fortaleza.

A declaração ecoa o que foi antecipado por outro irmão da parlamentar, o senador Cid Gomes (PSB), que classificou como "maior constrangimento" da vida dele se Ciro entrar na disputa ao Palácio da Abolição. "Eu ficarei numa situação absolutamente constrangedora. Será, talvez, o maior constrangimento da minha vida, e eu já tive que passar por um constrangimento por conta de visões diferentes", disse Cid, em maio, em entrevista à rádio Voz FM, de Sobral.

Questionada sobre o tema, Lia disse que se baseia na palavra do ex-presidenciável. "Eu ainda estou acreditando no que o Ciro disse, que não vai ser candidato", ponderou.

A secretária também minimiza a aproximação de Ciro com siglas como PL e União Brasil, que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), do qual Lia faz parte. O cenário, segundo ela, reflete o que classifica como "salada ideológica" da política brasileira. "Eu vejo, assim, uma coisa natural. O PT tem aliança com a União Brasil [em nível nacional]. São coisas da política", considera. Nesse ponto, a avaliação de Lia vai na contramão da análise de Cid. O senador já criticou publicamente as alianças de Ciro no Estado.

"Eu tenho uma absoluta afinidade com ele na questão nacional, mas na questão estadual eu discordo profundamente do rumo que tem tomado, essa coisa de se aliar ao que há de mais atrasado na política do Ceará", disse.