Emenda de deputado pagará show de Wesley Safadão em Sergipe

Foto: Reprodução/Instagram/Emília Corrêa Cantor Wesley Safadão, deputado federal Thiago de Joaldo e prefeita Emília Corrêa no palco do Forró Caju

Circulou nas redes sociais vídeo da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciando a participação do cantor Wesley Safadão no evento conhecido como Forró Caju, edição 2026, garantida pelo envio de emenda parlamentar do deputado federal Thiago de Joaldo (PP-SE). O trecho, em que aparecem os três, foi compartilhado pela própria gestora e ganhou repercussão nas redes. "O deputado Thiago já assume o compromisso de trazê-lo com as emendas parlamentares no próximo ano", anunciou a gestora na ocasião.

O parlamentar, por sua vez, diz: "A gente está aqui para garantir que, em 2026, você (Wesley Safadão) já trate de colocar o Forró Caju na sua agenda, que a gente vai estar aqui de novo ano que vem".

Ao O POVO, o deputado Thiago de Joaldo afirmou que as críticas direcionadas ao anúncio da prefeita não retratam a realidade do trabalho dele. "Dos mais de R$ 235 milhões conseguidos pra nosso estado, menos de 1,1% desse total foi para apoiar eventos culturais no interior do Estado, em vários municípios", disse.

Sobre o custeio do show de Wesley Safadão, ele explicou que apenas direciona o recurso para o evento e a Prefeitura escolhe a destinação.

"A prefeita antecipou que, devido ao grande público do show de Wesley deste ano — único dia em que os portões precisaram ser fechados, como medida de segurança —, a Prefeitura deseja tê-lo novamente em sua programação 2026. É

natural", contextualizou.

O deputado federal também informou que, para 2025 e 2026, o setor cultural seguirá orbitando no percentual de 1% de investimentos de seu mandato, divididos entre capital e interior. "Saúde seguirá sendo nossa grande prioridade, para onde temos destinado quase 70% dos recursos que indicamos". Questionado sobre a escolha por enviar emenda ao Forró Caju, Thiago justificou se tratar "do maior evento cultural" de Sergipe.

Em nota, a Prefeitura de Aracaju disse que o deputado "já destinou R$ 13 milhões em emendas para a saúde do Município, demonstrando compromisso" com a cidade.

"A decisão da prefeita em aceitar emendas parlamentares para o Forró Caju vem do entendimento de que diversas festas pelo interior do estado já contam com esse tipo de apoio", diz trecho da nota. "A gestão entende que uma festa dessa magnitude não se faz apenas com recursos próprios, por isso abriu espaço, pela primeira vez, para a participação de patrocinadores, garantindo maior sustentabilidade ao evento", complementa.

O POVO procurou a equipe do cantor Wesley Safadão, mas não houve retorno até a publicação da matéria.