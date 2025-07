Justiça autoriza realização do "Pindorecana"

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) derrubou nessa sexta-feira, 25, liminar que suspendia da 16ª edição do Festival Internacional da Cana de-Açúcar, conhecido popularmente como Pindorecana, marcado para ocorrer entre os dias 24 a 27 de julho, em Pindoretama.

Na quinta-feira, 24, a Vara Única da Comarca de Pindoretama havia acatado solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE) pela suspensão imediata do Pindorecana. Contudo, no TJCE, por decisão monocrática, a decisão de primeira instância foi revertida. Com isso, o evento foi mantido.

O relator aceitou recurso interposto pela Prefeitura, em que alegava "graves efeitos deletérios" na economia do Município.

Na ação do MPCE, a Promotoria de Justiça destacou que a Prefeitura gastaria R$ 1,6 milhão com cinco atrações, com inexigibilidade de licitação. Entre as apresentações previstas estão Wesley Safadão, Taty Girl, Forró Real, Gil Mendes e Tito.

O valores citados não levam em conta demais custos estruturais da realização da festa.

Em transmissão ao vivo durante o evento, o prefeito de Pindoretama, Dedé Soldado (PSB), agradeceu a decisão que manteve a festa.

"Esse ano é o Safadão, e pode ter certeza que, no próximo ano, a atração será maior do que Wesley Safadão", prometeu.