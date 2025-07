Fernando Santana sinaliza intenção de concorrer a deputado federal em 2026

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FERNANDO Santana assumiu Secretaria dos Recursos Hídricos

Fernando Santana (PT), deputado estadual licenciado e secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, confirmou a intenção de se candidatar ao cargo de deputado federal em 2026, com o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT).

Ao O POVO, Fernando destacou que no momento está focado em seu trabalho na pasta estadual nas entregas, mas que a sua indicação como postulante será colocada "no momento certo".

"Este ano, estamos todos focados em trabalhar para vermos as ações e entregas acontecendo e fazendo com que o Ceará avance ainda mais. Existe uma ideia colocada pelo nosso grupo, liderado pelo nosso governador, Elmano e pelo nosso Ministro Camillo Santana que possamos coloca nosso nome para deputado federal, mais isso no momento certo", afirmou o petista.

Ele complementa: "Então, o indicativo é de colocarmos o nome para federal, no momento certo. Por enquanto, estamos conversando com apoiadores, ouvindo e buscando essa mudança".



Fernando Santana foi membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), chegando a presidir a Casa em duas ocasiões, a mais recente em virtude da renúncia de Evandro Leitão (PT) para assumir o cargo de prefeito de Fortaleza.

Ele era o indicado da ala petista para suceder Leitão na presidência da Alece em definitivo. Na ocasião, o movimento desagradou o senador Cid Gomes (PSB), que criticava o PT ocupando os principais espaços políticos no Ceará. O mal-estar gerou risco de rompimento com ala liderada por Cid e Fernando anunciou que abriria mão da posição.

O petista também foi candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, em 2024, mas acabou derrotado por Glêdson Bezerra (Podemos), que se tornou o primeiro prefeito a conseguir reeleição no local.

A eventual indicação de Santana a deputado federal em 2026 poderia concretizar uma "dobradinha" petista na região do Cariri com José Ailton Brasil, ex-prefeito do Crato. Em abril, Brasil disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri que conversou sobre a hipótese com Elmano e Camilo visando fortalecer a base.

"Aí numa dobradinha com o deputado Fernando Santana, que deverá ter um novo papel, aumentar sua área de abrangência, tendo em vista todo o trabalho que ele tem realizado como deputado estadual do Ceará e agora mostra uma vontade de ir para deputado federal", disse na ocasião.