PDT Fortaleza se reúne pela 1ª vez após saída de RC e considera apoio a Elmano 'possibilidade real'

Foto: Divulgação/PDT COMISSÃO provisória do PDT Fortaleza realiza primeira reunião com foco nas eleições de 2026

A comissão provisória do PDT de Fortaleza realizou nesta terça-feira, 29, a primeira reunião desde a reestruturação do diretório municipal, que agora é comandado por Iraguassú Filho. As eleições de 2026 foram tema do encontro, contudo, o apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) ainda está em "diálogo".

"O debate de 2026 prevaleceu e foi unânime o posicionamento sobre a força dos vereadores no processo eleitoral que se avizinha", disse o dirigente partidário ao O POVO. Questionado sobre o PDT ficar na base de Elmano, ele respondeu: "Nada oficialmente definido, mas há uma possibilidade real".

A reunião contou com a presença de 13 dos 15 membros da comissão provisória. Dos vereadores, apenas Adail Júnior faltou. A ausência foi justificada por viagem.

Ficou marcada uma reunião da presidência da municipal com a bancada na Câmara no dia 12 de agosto. Também será articulado um momento com o presidente do PDT Ceará, deputado federal André Figueiredo, no decorrer de agosto.

De acordo com Iraguassú, que também é secretário-executivo de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), o partido trabalha para construir uma chapa para Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Vamos fazer uma chapa forte para estadual e os vereadores são ponta de lança e vão para disputa com chances reais de eleição", projetou.

O ex-prefeito Roberto Cláudio era quem ocupava o cargo de presidente do PDT Fortaleza. Contudo, ele deixou o partido com destino à oposição ao governador Elmano e deve se filar ao União Brasil. Com isso, o trabalhismo estreita relação com o governismo nas esferas estadual e municipal.

Na Câmara, o partido é a maior bancada. A legenda integra o secretariado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Além do próprio Iraguassú na Seuma, o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) é titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), a vereadora Kátia Rodrigues comanda a Regional 7 e Francisco Ibiapina é coordenador executivo da Secretaria de Governo (Segov).

Na Assembleia, os quatro deputados devem deixar a legenda no próximo ano. Cláudio Pinho e Queiroz Filho são cogitados no União Brasil. Antônio Henrique e Lucinildo Frota devem se filiar ao PL.

A nova configuração é resultado da crise iniciada nas eleições de 2022, quando o PDT lançou Roberto Cláudio ao Governo do Ceará, o que levou ao rompimento com o PT de Camilo Santana, que insistia na reeleição da então governadora Izolda Cela (hoje no PSB).