Deputado Domingos Neto cai de cavalo e fratura clavícula

Foto: Reprodução/ Instagram @domingosneto Domingos Neto quebra a clavícula após cair do cavalo em evento em Tauá

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) sofreu um acidente enquanto montava um cavalo na manhã dessa quinta-feira, 31, em Tauá, no interior do Ceará. O parlamenta participava de uma cavalgada, quando o animal em que estava montado pisou em um buraco no percurso, provocando a queda.

Após o acidente, o parlamentar foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Feitosa Lima, onde foi confirmada fratura na clavícula. Apesar do ocorrido, o estado de saúde do deputado é estável. Neto informou ainda que não será necessário nenhum procedimento cirúrgico durante o tratamento.

"Tá tudo bem, minha gente! O cavalo pisou num buraco, me derrubou e tive uma leve fratura na clavícula. Graças a Deus, não será preciso operar", esclareceu o deputado federal em vídeo no qual aparece deitado na maca em no hospital.