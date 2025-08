Elmano critica Sarto e diz que Evandro não faz "disputa política menor" e "eleitoreira"

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Evandro Leitão e Elmano de Freitas cumpriram agenda no IJF

Em discurso na solenidade de entrega de novos leitos no hospital Instituto José Frota (IJF), o governador Elmano de Freitas (PT) criticou o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), pelo que classificou como "disputa política menor, às vezes eleitoreira". Em contraponto, o chefe do Poder Executivo estadual exaltou o atual prefeito Evandro Leitão (PT).

Segundo Elmano o atual prefeito tem humildade de conversar com ele e pedir ajuda com recursos para a Capital, o que ele diz não ter acontecido durante a gestão anterior.

"Eu passei dois anos como governador tendo um prefeito em Fortaleza que dizia que estava tudo bem e gastando tempo tentando demonstrar que é o Estado do Ceará que tinha problema fiscal. O Estado do Ceará virou capacidade de pagamento A, nós temos o maior investimento público da história do Estado e temos o menor endividamento desde 2011 que o Estado Ceará alcançou", enfatizou o governador.

Ele prosseguiu: "Ao mesmo tempo, no IJF faltava comida para os pacientes, para os profissionais, faltava medicamento e o hospital a passos largos caminhando para parar de atender ao povo de Fortaleza".

O governador, então, mencionou a diferença que, segundo ele, há na atual administração. "Acho que a primeira característica que eu quero ressaltar do prefeito Evandro é a humildade de sentar na cadeira de prefeito e dizer: 'Governador, o povo de Fortaleza precisa de ajuda'", disse Elmano. Ele completou: "A humildade de quem se preocupa com o povo e não ficar fazendo disputa política menor, às vezes eleitoreira".

Sarto foi prefeito entre 2021 e 2024. Elmano é governador desde 2023, com mandato que vai até 2026. Entre 2023 e 2024, quando ambos estavam nos cargos, foram muitos os capítulos públicos de atrito.

O ex-prefeito reclamava da gestão da segurança pública do Governo do Estado, assim como à situação fiscal. Havia ainda reclamações por, segundo ele, não ser recebido pelo governador. Eles tiveram apenas uma reunião de trabalho.

Elmano também fez críticas à gestão de Sarto. O relacionamento foi influenciado pelo rompimento da aliança entre PT e PDT em 2022, quando o hoje ministro Camilo Santana (PT) defendia a candidatura à reeleição pelo PDT da então governadora Izolda Cela (atualmente no PSB). O partido de Sarto, porém, optou por lançar o ex-governador Roberto Cláudio.

A situação acabou levando Elmano a uma inesperada candidatura a governador. Ele foi vitorioso no primeiro turno.

O discurso de Elmano expõe que a situação ainda pode ecoar em 2026. Roberto Cláudio deixou o PDT rumo ao União Brasil e tem planos de concorrer novamente a governador, contra a provável candidatura de Elmano à reeleição. (Colaborou Lara Vieira)