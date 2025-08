PDT não dará anuência a deputados estaduais, que devem sair apenas na janela

Foto: Rogeslane Nunes/ Especial para O POVO Deputados do PDT no Ceará se articulam com a oposição ao governo, do qual a cúpula do partido se aproxima

Os deputados estaduais do PDT no Ceará, que fazem oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), devem deixar a sigla apenas durante a janela partidária, entre março de abril do ano que vem.

Até lá, os trabalhistas ficam na legenda, ainda que o partido esteja acomodado na gestão do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e caminhando para compor o arco de sustentação da base petista no Ceará após o racha que houve na corrida eleitoral de 2022.

À reportagem, Antônio Henrique, que tem chances de se filiar ao PL, descartou um pedido de carta de anuência à direção nacional para desembarcar do PDT.

"A gente não pediu (a carta). Não temos necessidade", apontou, sinalizando que o bloco de quatro parlamentares sairá somente na janela, período durante o qual os mandatários que vão concorrer naquele ano podem deixar o partido sem risco de perda de mandato.

Colega de bancada de Antônio Henrique na Casa, o ainda pedetista Queiroz Filho também se manifestou. Segundo ele, o grupo de fato não tem pretensão de demandar autorização formal para se desligar do partido agora.

A tendência, conforme o deputado, é permanecer na agremiação até 2026, mas preservando a postura de oposição ao governador Elmano, que deve tentar reeleição no próximo processo eleitoral.

Outro representante do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Cláudio Pinho endossou a posição dos aliados. "Acredito que não vamos pedir. Em uma reunião com o presidente André (Figueiredo), ele falou que não poderia fornecer a carta de anuência... Só se ele mudou de opinião", brincou.

Mas Figueiredo não alterou seu entendimento, não. Ao O POVO, o deputado federal e dirigente nacional do PDT declarou que "existe uma proibição de carta de anuência por parte da direção nacional" do partido e que, por isso, essa permissão não seria concedida a nenhum membro da força que deseje se desfiliar, seja por que razão for.

Esse continua sendo um assunto controverso dentro do PDT. Logo depois do rompimento entre os grupos de Camilo Santana (PT) e do ex-presidenciável Ciro Gomes, ainda em 2022, o diretório, presidido interinamente pelo senador Cid Gomes (hoje no PSB), assinou carta liberando o então deputado Evandro para sair do PDT.

De posse do documento, o presidente da Assembleia à época ingressou no PT, legenda pela qual concorreu à sucessão de José Sarto (PDT) em 2024, ganhando o pleito para o comando do Executivo municipal.

O episódio envolvendo a autorização da carta a Evandro, porém, foi atribulado, com idas e vindas na Justiça e uma guerra campal pelo comando da direção do partido no âmbito estadual, opondo-se os blocos chefiados por Cid, de um lado, e de Figueiredo, do outro.

Depois das eleições de 2024, contudo, houve uma espécie de acomodação política. O ex-prefeito Roberto Cláudio, por exemplo, anunciou saída do PDT para entrar no União Brasil, numa costura que passou pela executiva nacional, mas que foi facilitada pelo fato de que RC não é mandatário.

Já os demais parlamentares, a exemplo do grupo de Cid que hoje está abrigado no PSB, precisaram acionar a Justiça para conseguir se desembaraçar das dificuldades de migração do PDT para a sigla socialista, presidida por Eudoro Santana.

Caso os pedetistas de oposição a Elmano se desfiliem realmente em 2026, como indicam neste momento, o PDT ficará esvaziado em sua representação na Alece. Depois de ter eleito a maior bancada em 2022, pode ficar sem um deputado sequer. Queiroz Filho e Cláudio Pinho são cogitados no União Brasil, enquanto Antônio Henrique e Lucinildo Frota são cotados para se filiar ao PL.