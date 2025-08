PSD emplaca primo de Domingos no comando da Codevasf no Ceará

Foto: Maximo Moura/Assembléia Legislativa Odilon Aguiar (PSD) é ex-deputado federal e primo de Domingos Filho

O ex-deputado estadual Odilon Aguiar (PSD) deve ser nomeado superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Ceará.

A informação foi confirmada por Domingos Filho (PSD), de quem é Odilon é primo. Atual titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado, Domingos confirmou também a ida de Marlos Costa (PSD) para o comando da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A (ENBPar).

Até julho deste ano, Costa chefiava a Codevasf, cargo que será ocupado agora por Odilon, que, por sua vez, integrava a gestão do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Ele foi exonerado quinta-feira da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

A dança das cadeiras é sinal de que o PSD amplia espaços nas gestões petistas, indicando que a aliança entre os dois partidos está firme para 2026.

Ex-vice-governador, Domingos é presidente estadual do PSD. À frente da legenda, tem se movimentado para torná-la mais forte no pleito do ano que vem.

O próprio Domingos é cotado para cadeiras na chapa, seja de nome para o Senado ou para concorrer a deputado federal. Na esfera municipal, a ex-deputada estadual Gabriella Aguiar, filha de Domingos, desempenha função de vice-prefeita da Capital, ao lado de Evandro.

Esse crescimento do PSD faz parte ainda dos planos do dirigente nacional do partido, Gilberto Kassab, para quem a agremiação precisa se expandir, sobretudo na região Nordeste.

Outro ponto importante dessa articulação é assegurar que o PSD no estado passe longe da chapa de oposição a Elmano. Hoje com forças como União Brasil, PSDB e PL, esse bloco tenta fazer acenos para membros da base, de olho no fortalecimento do grupo para a sucessão do petista.

Ex-prefeito de Tauá, Odilon vai estar bem posicionado para preparar o terreno eleitoral para o PSD em 2026. Historicamente, a Codevasf está sob influência de partidos do chamado centrão.

Com grande capilaridade, o órgão é fundamental nas ações de assistência às prefeituras na região do interior do Estado. A isso se soma a atuação de Domingos na SDE, mais focada na interlocução com prefeitos do que nas questões mais amplas.

Atualmente, PSD e PSB disputam espaços Ceará adentro. Assim como ocorre com Domingos, a estratégia do senador Cid Gomes é ampliar a máquina pessebista de olho em 2026 e em 2028.

Essa alteração no mapa do poder partidário aponta para um redesenho da musculatura das legendas no Estado no cenário pós-racha PT-PDT.