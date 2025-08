Bolsonaro participa por telefone e pode ter problemas

Foto: IVAN PISARENKO / AFP MANIFESTAÇÃO em Copacabana

Impedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de usar as redes sociais, de sair de casa aos fins de semana e obrigado a usar tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou remotamente de manifestações pelo Brasil. Por meio de videochamadas, ele foi mostrado ao público nos atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Fortaleza.

No Rio, ele falou aos manifestantes por meio de uma ligação para o filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador. Especialistas acreditam que isso pode configurar descumprimento das restrições impostas pelo STF.

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse Bolsonaro. O áudio foi conectado aos alto-falantes, em Copacabana, e a saudação foi registrada em vídeo e publicada no perfil de Flávio.

No ato de Fortaleza, a participação do ex-presidente foi pelo telefone do deputado federal André Fernandes (PL), que mostrou o público presente ao ex-presidente. Na capital cearense, a voz do ex-presidente não foi ouvida.

Governadores bolsonaristas como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Júnior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Jorginho Mello (PL-SC) não foram aos atos nos respectivos estados.