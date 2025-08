Nova coluna enfoca Legislativo e bastidores políticos, assinada por Guilherme Gonsalves

Foto: Aurelio Alves REPÓRTER Guilherme Gonsalves

Estreia nesta semana coluna de política voltada para a cobertura sobre assuntos do Ceará, com foco nas articulações de bastidores e no que acontece no Poder Legislativo, em particular a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará. Assinada pelo repórter de política Guilherme Gonsalves, setorista do O POVO nas casas legislativas, será publicada na edição impressa aos sábados, a partir do próximo dia 9 de agosto. No O POVO Mais, terá atualizações a qualquer momento, com notas e atualizações exclusivas. As publicações já ocorrem a partir desta terça-feira, 5. A coluna pode ser acessada online aqui

A ênfase será principalmente nas iniciativas, articulações e debates que envolvem os deputados estaduais e vereadores. O Poder Legislativo é espaço privilegiado do debate público e onde são formuladas as leis. Mas é um canal de informações e discussões também a respeito de outros poderes, principalmente os governos, pois os principais projetos e ações precisam passar por lá, a fiscalização dos atos do Poder Executivo e também os movimentos da base aliada e da oposição. Tudo isso estará no escopo da coluna.

"Busco trazer informações de quem acompanha de perto as principais votações no legislativo da Capital e do Estado, bem como bastidores e principais movimentações que mexem com a política cearense", explica Guilherme Gonsalves.

"Trazer tudo isso com informações que só quem está dentro acompanhando atentamente tudo isso pode apresentar ao leitor, levando-o para dentro dos parlamentos, dos gabinetes e dos espaços de decisão", acrescenta o colunista.

Guilherme Gonsalves é repórter de Política do O POVO e setorista do Poder Legislativo. Está no O POVO desde 2023, com passagem pelo programa Novos Talentos, foi estagiário e depois repórter. Participa ainda do podcast Jogo Político, da rádio O POVO CBN e outros espaços em veículos do grupo. E ainda escreve sobre cinema para o Vida&Arte.