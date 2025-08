Pai de André elogia Ciro e acena a aliados

Foto: Divulgação/Ascom Sargento Reginauro OPOSIÇÃO retoma cafés semanais

A Assembleia Legislativa retomou as atividades para o segundo semestre nesta terça-feira, 5, e com isso a oposição retomou os cafês semanais. Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pré-candidato ao Senado Federal participou e, em conversa com o grupo de parlamentares, reforçou a unidade, mesmo após as declarações do filho dele, oi deputado federal André Fernandes (PL), de que o partido lançará candidato próprio.

As conversas na oposição, em princípio, apontavam para o PL ocupar uma das vagas de senador. Para governador, os mais cotados vinham sendo Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (União Brasil), a quem André descartou apoiar. Desde então, há tratativas para contornar a situação. A fala de André ocorreu no dia em que Ciro divulgou vídeo com críticas à família Bolsonaro.

O encontro teve também críticas ao governo Elmano de Freitas, com foco principal em Chagas Vieira, que comanda a Casa Civil. O secretário comemorou a fala de André na época como uma possível ruptura da oposição.

"E o mal de chaga do Governo do Estado, eu chamo mal de chaga que só transmite coisa errada", disse Alcides. "Vá procurar o que fazer porque nós estamos aqui trabalhando para o Estado do Ceará", disse o deputado.

Alcides voltou a elogiar o ex-presidenciável e o ex-ministro. "Tivemos um café da oposição, vamos continuar. Se há pouco tempo fiz elogio ao Ciro, fiz elogio ao Roberto Cláudio, eu vou continuar, ele foi um bom governador, não resta dúvida", declarou.

No encontro em maio, o ex-governador afirmou que pretende votar em Alcides para senador e afirmou que o deputado possui "todos os dotes, todas as qualificações" para a função.

"Se nós tivermos realmente o nosso candidato do nosso partido que defende todas as nossas pautas, não vai tirar então o projeto de continuar batendo nesse desgoverno".

Alcides acrescentou que a fala de André Fernandes sobre candidato próprio do PL a governador não os impede de olhar para os aliados.