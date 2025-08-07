PF investiga corrupção eleitoral e faz buscas em gabinete na Câmara de Eusébio

Foto: Divulgação / PF ￼MANDADOS foram cumpridos em Fortaleza e na Câmara de Eusébio

A Polícia Federal investiga um esquema de fraude eleitoral em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 6. A operação "Falso Domicílio", apura suspeitas de transferências irregulares de títulos de eleitor para o município, com indícios de corrupção eleitoral.

Segundo a PF, a suspeita é de que eleitores tenham sido convencidos a mudar o domicílio eleitoral de forma irregular para votar em candidatos de Eusébio nas eleições de 2024. A prática é considerada crime eleitoral.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca em residências em Fortaleza e um dentro da Câmara Municipal de Eusébio. O POVO apurou que a ação ocorreu no gabinete de vereador Pedro Henrique (PRD).

A ação mobilizou 20 agentes federais. As suspeitas se referem a movimentações ocorridas entre 2023 e 2024. Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral da 88ª Zona Eleitoral de Eusébio/CE. Em nota, a PF disse que a operação "reforça o compromisso com a integridade do processo eleitoral e o combate a práticas que colocam em risco a democracia".

Já a Câmara confirmou a operação e ressaltou estar à disposição das autoridades competentes."A Câmara Municipal de Eusébio informa que, na manhã de hoje (06 de agosto), agentes da Polícia Federal estiveram na sede do Poder Legislativo no âmbito de uma investigação relacionada a supostas infrações eleitorais. O Parlamento ressalta que a investigação tem como alvo apenas um gabinete específico", aponta o texto.

"A Câmara reforça seu compromisso com a legalidade, a ética e o interesse público, e garante que suas atividades legislativas seguem normalmente", ressalta o texto. E segue: "Reiteramos que a Câmara está colaborando plenamente com as autoridades competentes, mantendo total transparência para o bom andamento do processo".

O vereador Pedro Henrique foi consultado para solicitação de posicionamento, mas não houve retorno até o fechamento do material.



