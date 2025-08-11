Políticos da oposição lançam frente contra o crime organizado no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará

Políticos da oposição lançaram na sexta-feira, 8, a Frente Contra o Crime Organizado no Ceará, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa (Alece). A iniciativa tem caráter permanente e envolve apresentação de propostas legislativas em diferentes esferas na área de segurança pública.

“Já tem, inclusive, alguns projetos que foram apresentados. O que tem chamado mais atenção é a lei anti-Oruam, que já foi apresentada em São Paulo e também aqui em Fortaleza pelo vereador Soldado Noélio; na Assembleia pelo deputado Sargento Reginauro. Lá em Brasília, pela Dayany [Bittencourt], em conjunto com outros deputados", explicou o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) ao O POVO.

Essa lei, conforme Wagner, proíbe a contratação pelo poder público de artistas que fazem apologia ao crime organizado e às drogas. "Não proíbe que eles cantem, não proíbe que eles atuem, mas proíbe que usem dinheiro público para pagar esse tipo de apresentação", pontuou.

Pedro Arthur, porta-voz do Movimento Brasil Livre (MBL) no Ceará, contou que o lançamento da Frente com participação popular é a primeira ação. "A segunda é propositiva: nós temos o Pacote contra a criminalidade em várias esferas federal, estadual e municipal, e no evento contamos com representantes de todas essas esferas dispostos a protocolar os projetos".

Wagner, por sua vez, também informou o recebimento de sugestões de profissionais da segurança pública, que devem ser compiladas e apresentadas ao Legislativo cearense. "Logicamente, se o Poder Executivo quiser abraçar qualquer que seja o projeto, a gente vai ficar feliz contribuindo para melhorar a segurança pública do nosso Estado e também das cidades da Região Metropolitana”, disse.

A iniciativa é inspirada em experiência implantada em São Paulo, onde a Frente Estadual reúne ações nos Legislativo e Executivo estaduais e municipais. Além de Wagner e Pedro Arthur, participaram do lançamento parlamentares do União Brasil, como o deputado federal Kim Kataguiri (SP), o deputado estadual Sargento Reginauro (CE) e o vereador de Fortaleza Soldado Noélio.