Logo O POVO+
Decisão de disputar será de Ciro, diz presidente nacional do PSDB
Politica

Decisão de disputar será de Ciro, diz presidente nacional do PSDB

Governo do Ceará
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
￼MARCONI Perillo, presidente nacional do PSDB (Foto: Yuri Allen em 12-03-2024)
Foto: Yuri Allen em 12-03-2024 ￼MARCONI Perillo, presidente nacional do PSDB

Dirigente nacional do PSDB, Marconi Perillo confirmou à coluna do jornalista do O POVO, Henrique Araújo, que a filiação de Ciro Gomes ao partido está "bem encaminhada", com previsão de anúncio oficial ainda em agosto.

Segundo ele, o "tema está sob a coordenação de Tasso", apenas aguardando uma sinalização do ex-governador para finalizar as tratativas.

Questionado se, uma vez no PSDB, Ciro deve concorrer ao Governo do Ceará em 2026, Perillo respondeu: "Quanto à candidatura, a decisão será dele".

O assunto, porém, "não será tratado agora", continuou o tucano, informando que qualquer definição nesse sentido ficará para o ano que vem.

Ele ponderou, no entanto, haver espaço para uma chapa presidencial encabeçada por um nome social-democrata.

Ainda no PDT, Ciro deve deixar a sigla e migrar para a legenda de Tasso nas próximas semanas. Interlocutores asseguraram que as chances de o ex-presidenciável postular o Abolição aumentaram desde a última rodada de conversas com lideranças do PSDB, entre as quais Perillo, Tasso e Aécio Neves, deputado federal. (Henrique Araújo)

 

O que você achou desse conteúdo?