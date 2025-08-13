Decisão de disputar será de Ciro, diz presidente nacional do PSDB

Foto: Yuri Allen em 12-03-2024 ￼MARCONI Perillo, presidente nacional do PSDB

Dirigente nacional do PSDB, Marconi Perillo confirmou à coluna do jornalista do O POVO, Henrique Araújo, que a filiação de Ciro Gomes ao partido está "bem encaminhada", com previsão de anúncio oficial ainda em agosto.

Segundo ele, o "tema está sob a coordenação de Tasso", apenas aguardando uma sinalização do ex-governador para finalizar as tratativas.

Questionado se, uma vez no PSDB, Ciro deve concorrer ao Governo do Ceará em 2026, Perillo respondeu: "Quanto à candidatura, a decisão será dele".

O assunto, porém, "não será tratado agora", continuou o tucano, informando que qualquer definição nesse sentido ficará para o ano que vem.

Ele ponderou, no entanto, haver espaço para uma chapa presidencial encabeçada por um nome social-democrata.

Ainda no PDT, Ciro deve deixar a sigla e migrar para a legenda de Tasso nas próximas semanas. Interlocutores asseguraram que as chances de o ex-presidenciável postular o Abolição aumentaram desde a última rodada de conversas com lideranças do PSDB, entre as quais Perillo, Tasso e Aécio Neves, deputado federal. (Henrique Araújo)



