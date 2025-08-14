Prefeitura de Nova Russas é alvo de operação

Foto: MPCE/divulgação Imagem de apoio ilustrativo. Fachada do MPCE

A Prefeitura de Nova Russas, município distante 302 quilômetros de Fortaleza, foi alvo de operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta quarta-feira, 13.

A iniciativa ocorreu no âmbito de uma Ação Civil de improbidade administrativa. Entre os citados, está um secretário municipal.

Ao O POVO, a gestão municipal afirmou que prefeita Giordanna Mano (PRD), esposa do deputado federal Júnior Mano (PSB), não é alvo da ação, que tramita desde 2020. O parlamentar é investigado em caso que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro de emendas parlamentares nas eleições de 51 municípios em outubro de 2024.

"A Prefeitura de Nova Russas informa que colabora com as informações requeridas no procedimento administrativo e segue à disposição para prestar todos os demais esclarecimentos necessários", consta em trecho da nota.

O texto segue: "A administração municipal confia na Justiça e ressalta que a prefeita não é alvo da ação, que tramita desde 2020".

Procurado pela reportagem, o MPCE disse que a investigação está em sigilo. "Por isso, mais informações não podem ser repassadas".

