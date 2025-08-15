Augusta Brito assume liderança do PT no Senado

Foto: FÁBIO LIMA Augusta Brito assume a liderança do PT no Senado

A senadora cearense Augusta Brito (PT) assumiu na quarta-feira, 13, interinamente, a liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. O anúncio foi feito no Plenário da Casa pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que passou a ocupar a liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa.

A movimentação ocorreu devido ao afastamento do senador Jaques Wagner (PT-BA), que realizará uma cirurgia ortopédica. Com isso, Rogério assume a liderança do governo, abrindo espaço para Augusta ocupar o comando do PT no Senado. Segundo divulgou a sigla em seu site, a alteração deve durar entre 35 e 45 dias.

Por meio das redes sociais, Augusta disse receber “com responsabilidade e compromisso a missão de liderar o Partido dos Trabalhadores" no Senado. “É uma honra estar à frente do nosso partido nesta Casa, onde vamos trabalhar com diálogo, compromisso e a certeza de que a atuação coletiva é o que fortalece as nossas lutas”, completou a senadora.

Augusta é suplente de Camilo Santana (PT), licenciado desde o início de 2023 para exercer cargo de ministro da Educação.

Augusta Brito e Rogério Carvalho, em nota conjunta, dizem seguir "firmes na defesa do projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva" e desejam "uma pronta e plena recuperação" ao senador e correligionário Jaques Wagner.

Nascida na capital cearense, Augusta é ex-prefeita de Graça, município distante 305,46 km de Fortaleza. No local, foi eleita para dois mandatos, assumindo em 2005 e em 2009. A parlamentar ocupou a cadeira no Senado após ser eleita como 1ª suplente do ministro Camilo Santana (PT).

Na sua trajetória, Augusta ocupou, também, o cargo de secretária da Educação do município de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba. No ano seguinte, em 2014, ela foi eleita para o primeiro mandato como deputada estadual, sendo reeleita em 2018.