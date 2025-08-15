Trump volta a defender Bolsonaro e criticar Brasil: 'Péssimo parceiro comercial'

Foto: AFP e Ricardo Stuckert / PR Trump e Lula voltaram a trocar falas ásperas sobre a relações entre os países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil nesta quinta-feira, 14, por causa da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em ação penal sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo Trump, o País promoveria uma "execução política" de Bolsonaro. O americano voltou a declarar que conhece o ex-presidente e que ele é "homem honesto". Para Trump, o Brasil lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente". "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", disse, durante entrevista na Casa Branca.

As falas acontecem em uma escalada das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Além do campo político, os reflexos são sentidos na economia com a aplicação de tarifas em produtos brasileiros. Na entrevista, Trump acusou o Brasil de ser um dos "piores parceiros comerciais" dos EUA.

“Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada, essencialmente", disse Trump. E justificou, mais uma vez, as tarifas comerciais de 50% sobre os produtos brasileiros em função do que ele chamou de “perseguição política”. "Agora eles estão sendo cobrados em 50% de tarifas, e eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são", disse Trump.

Questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: "Não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles."

No fim do dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu a crítica. "É mentira que o Brasil seja mau parceiro. O Brasil é bom, só não vai andar de joelhos para governo americano. Eles estão nos ameaçando todos os dias", disse Lula.

“Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil. E nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil. Ele só tem lucro", disse ainda Lula.

O presidente brasileiro discursou sobre o tema em evento no Recife, onde entregava títulos de terra no bairro periférico de Brasília Teimosa. Ele apontou que, em 15 anos, os Estados Unidos tiveram um lucro no comércio de US$ 410 bilhões. “É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. Eu quero dizer, para as pessoas mais pobres desse país, que a gente continua com vontade de negociar”.

Conforme o especialista em Comércio Exterior, Welber Barral, a tarifa média sobre produtos americanos importados pelo Brasil varia conforme a metodologia de cálculo, mas, ainda assim, é baixa. "É de apenas 2,5%", disse Barral, que foi secretário de Comércio Exterior. Trump tampouco mencionou que a economia americana tem superávit em relação à brasileira na balança comercial de importações e exportações entre os dois países.

Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial para o qual o Brasil mais exporta, atrás apenas da China. A balança comercial do País com os americanos teve déficit de US$ 1,67 bilhão no primeiro semestre deste ano; ou seja, o Brasil importa mais do que exporta para os EUA.

