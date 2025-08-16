"A intransigência dele é útil", diz Ciro sobre André Fernandes

Foto: Samuel Setubal/O POVO / André Lima/CMFor O deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT)

Cotado ao Governo do Estado, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) comentou nesta sexta-feira, 15, declaração recente do deputado federal André Fernandes de que o PL não apoiaria nem Roberto Cláudio nem Ciro ao Executivo em 2026.



Perguntado durante coletiva de imprensa sobre o episódio, o pedetista respondeu que “a intransigência dele é útil”, referindo-se a Fernandes.



“Eu falei e quero repetir. Eu sou um velho político e o André é um jovem talento que está surgindo. A intransigência dele é útil. A minha experiência, a minha ponderação e a minha capacidade de articular é útil pra tarefa de salvar o Ceará”, complementou Ciro, que participava dos festejos de 50 anos de RC.



Ainda em julho, Fernandes se manifestou publicamente depois de Ciro gravar vídeo com críticas ao presidente Lula e ao ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de burro.



O material causou reação imediata entre bolsonaristas. O tom mais duro do ex-ministro em alusão ao ex-presidente levou Fernandes a condenar a fala do trabalhista, acrescentando que o PL teria candidato próprio ao Governo e que não abraçaria uma postulação de RC.



De lá para cá, Ciro e Fernandes não tinham mantido mais contatos públicos. Nesta sexta, porém, os dois se reviram na comemoração do aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio, na propriedade do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), no município de Capistrano.



Além de Fernandes e Ciro, passaram por lá também os deputados Sargento Reginauro (União Brasil), Silvana Oliveira (PL), Alcides Fernandes (PL), Queiroz Filho (PDT), Lucinildo Girão (PDT), Jaziel Pereira (PL) e outros.



A presença do dirigente do PL estadual foi vista como gesto de tentativa de reaproximação com Ciro, embora o bolsonarista tenha permanecido por pouco tempo no local.



Para aliados, contudo, foi o princípio de uma repactuação com o pedetista, que vem se tornando o principal nome do campo opositor para representar o bloco anti-PT no pleito de 2026.



Durante coletiva de imprensa, Ciro admitiu estar “100% à disposição do povo do Ceará” para qualquer tarefa no ano que vem, o que naturalmente incluiria postular o Governo.

