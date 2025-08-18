Base governista reage aos ataques de Ciro Gomes contra Camilo e o governo

Foto: Camila de Almeida ￼CAMILO Santana e Ciro Gomes já foram aliados, como mostra registro

Na sexta-feira, 15, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou do aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido). Na data, ao lado de deputados da oposição, o ex-presidenciável discursou e teceu duras críticas ao bloco governista, especialmente na figura do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A gestão de Elmano de Freitas (PT) também foi alvo das falas.



No encontro, o ex-presidenciável falou pela primeira vez como candidato ao Governo do Ceará, ainda que na possibilidade, além de acusar “poderosos” de tentarem comprar o PDT para “barrar” uma candidatura que poderia ter seu nome como cabeça de chapa.



Do bloco governista, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, entrou no embate político. “O Ceará tem 184 prefeitos e prefeitas. Sabe quantos estavam prestigiando o “mega” evento politico, travestido de aniversário, ontem, numa fazenda, em Capistrano? Um. Isso mesmo. Essa turma é gogó demais e apoio real de menos. Enquanto isso, seguimos trabalhando e avançando”, escreveu em sua conta nas redes sociais.



Publicamente, a maioria das repostas de integrantes da base se restringiu a criticar as falas de Ciro contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), que já tinha sido alvo do ex-presidenciável antes. Em maio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou Ciro a pagar R$ 52 mil em sentença que considerou as declarações como “ofensivas com conteúdo injurioso e difamatório”.



"Mais uma vez sou atacada covardemente pelo sr Ciro Gomes, figura conhecida por agredir moralmente as pessoas e, principalmente, as mulheres. Inclusive, ele já foi condenado por ataques desse tipo. Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente”, diz trecho de nota da Janaína. Em alguns textos, o nome de Ciro nem foi mencionado.



Também sem apontar o nome do ex-presidenciável, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB) fez elogiou a Elmano, Camilo e ao senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro. São três estadistas com números que fazem há anos o Ceará crescer acima da estatística nacional, gestão com responsabilidade fiscal, a melhor educação pública do Brasil”, disse. A fala teve espaço ainda para trecho: “É trabalho sério todos os dias, de forma respeitosa, sem agredir, sem atacar as pessoas”.



Deputados apontam Ciro "ressentido"



No domingo, 17, o deputado Acrísio Sena (PT) resgatou vídeo de evento de inauguração do Aeroporto de Sobral, entregue em abril de 2022. O registro mostra Ciro elogiando Camilo. Ao O POVO, o parlamentar questionou a aproximação do Ferreira Gomes com o bloco de oposição. “A maior contradição desse alinhamento de Ciro é o fato de buscar composição com os bolsonaristas cearenses - os mesmos que tentaram golpear a democracia, construir o Estado mínimo e combater a ciência e os direitos humanos - valores que Ciro muitas vezes defendeu”, disse. E seguiu: “Pelo visto, o verdadeiro projeto de Ciro é uma mistura de ressentimento com desespero”.



A mudança de ala junto do discurso, para o deputado, incapacita “qualquer projeto”. “Infelizmente, o seu debate caiu muito de qualidade, saindo da arena dos projetos para provocações rasteiras. Isso reflete muito o seu isolamento político e incapacidade de construir alianças para qualquer projeto, seja à esquerda ou à direita”, disse.



Na mesma linha, seguiu o líder do governo Guilherme Sampaio (PT). Ao O POVO, o deputado considerou como “triste” as posições de Ciro. “Lamentavelmente, o destempero verbal de Ciro expressa o ressentimento de suas derrotas eleitorais, e reproduz um discurso misógino típico da extrema-direita”.

“Essa linha só serve de escada ao projeto fascista no país, como se pode ver no protagonismo de seus novos aliados bolsonaristas no Ceara. É a triste decadência de quem já foi quase tudo e pode acabar sendo quase nada”, afirmou.



Tucanos dão como certa a ida de Ciro para o PSDB, em uma costura que levaria a uma candidatura na disputa pelo Palácio da Abolição. Embora Ciro mesmo não crave sua saída do PDT, filiados trabalhistas já trabalham com a intenção de superar os ‘exes”, que seriam atuais filiados que não se enquadrariam na filosofia do partido, que busca voltar a ter proximidade com a base governista. A presença no bloco já acontece em nível municipal, mas, no estadual, os deputados ainda atuam na oposição.



Camilo e Elmano iguais na possibilidade de Ciro candidato



Na última semana, Camilo e Elmano foram sucintos ao serem perguntados diante da possibilidade de Ciro ser candidato. Eles usaram até as mesmas palavras para comentar a perspectiva da mudança de partido do ex-presidenciável deixar o PDT e se filiar ao PSDB.



"A decisão é dele (Ciro) e ele vai caber tomar decisão", disse Elmano sobre a provável mudança de partido. "Aprendi que na política adversário a gente não escolhe, a gente enfrenta", completou o governador, ao participar da entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira, na segunda-feira, 11. O comentário de Camilo foi praticamente idêntico: "Eu sempre digo que adversário ninguém escolhe".



Questionado pelo O POVO se, na campanha de reeleição, acha melhor ter como adversário Ciro ou um bolsonarista, Elmano respondeu: "É melhor eu me preocupar em trabalhar ainda mais, fazer as entregas que eu me comprometi com o povo cearense de entregar". Ele citou diversos projetos e apontou que, quando a eleição chegar, a intenção seria fazer um comparativo. Um discurso presente em outras falas, assim como de outros aliados.



