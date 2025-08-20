Ciro encontra aliados, participa de formalização de federação e alfineta Camilo

Foto: Via: Whatsapp/O POVO Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

Ciro Gomes (PDT) teve um dia intenso de compromissos políticos na capital brasileira, Brasília. Entre almoço, participação em eventos partidários e jantar com governadores, o ex-presidenciável movimentou a terça-feira, 19.

A primeira agenda foi um almoço com políticos cearenses no restaurante Rio Brasa, localizado na Asa Sul. Acompanhado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), Ciro chegou por volta de 12h45.

Ele foi abordado por João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, sobre seu futuro partidário. Sem aceitar gravação, Ciro disse que o martelo não está batido em relação à possibilidade da sua volta ao PSDB. "Quando tiver, eu solto uma nota", disse.

Já em relação à participação do evento que selaria oficialmente a federação entre União Brasil e PP, o ex-governador do Ceará classificou como "visita de cortesia", antes comuns. "Mas depois desse ódio de PT e do bolsonarismo parece novidade", declarou.

Pratos postos à mesa, Ciro sentou em frente ao presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, ex-adversário, cujas desavenças já chegaram em vias judiciais. Os políticos estavam com os deputados estaduais cearenses Cláudio Pinho (PDT), Felipe Mota (União) e Sargento Reginauro (União) e o deputado federal Danilo Forte (União).

Eles ainda posaram para fotos com outros membros da cúpula nacional do União Brasil como ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, e o governador de Goiás e pré-candidato a presidência da República, Ronaldo Caiado.

Na saída, Capitão Wagner virou fotógrafo para alguns que pediram fotos com Ciro. O ex-ministro voltou a ser entrevistado pelo correspondente do O POVO e disparou, mais uma vez, críticas ao ex-aliado e ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o chamando de 'fracote'. "Eu tenho 67 anos e ninguém vai me calar. Só um fracote como o Camilo acha que vai me calar me processando", disse Ciro.

A segunda agenda para Ciro Gomes foi a convenção partidária do União Brasil e PP. Antes da solenidade, ele se encontrou com os presidentes dos partidos, Antônio Rueda (União) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Eles reforçaram o convite para que o ex-governador filie-se ao União de olho em 2026. Ele disse ainda não ser o momento tal tomar a decisão, mas não descartou.

No evento, Rueda arranjou um lugar na mesa de autoridades e convidados especiais para Ciro. Ele foi apresentado pelo mestre de cerimônia e sentou do lado de figuras como o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União) e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Ele foi convidado para discursar no evento: "Chame tudo o que o brasileiro pode oferecer, da centro-esquerda a centro-direita, para nós tirarmos o Brasil deste desastre".

O último compromisso do intenso dia do ainda pedetista era um jantar organizado por Rueda onde era previsto a presença de governadores da direita e que são pré-candidatos ao cargo de presidente do Brasil em 2026. (Guilherme Gonsalves)