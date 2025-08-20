Evandro repete Camilo e Elmano sobre candidatura de Ciro

Foto: FÁBIO LIMA Evandro alinha com discurso de Camilo e Elmano sobre Ciro: "Candidato não se escolhe"

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), está alinhado com os discursos do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre eventual candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado nas eleições de 2026 e sinalizou entendimento de que adversário "não se escolhe".

“Eu vou repetir o que o governador e o ministro já disseram. Candidato não se escolhe. Então, que seja ele (Ciro), se não for ele, será outro. O importante é que a gente possa continuar trabalhando. O Governo do Estado tem feito muitas entregas", disse o prefeito em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, no Centro de Eventos do Ceará.

Elmano e Camilo falaram, anteriormente, sobre a possibilidade de Ciro disputar o governo do Ceará. "Aprendi que na política adversário a gente não escolhe, a gente enfrenta", disse Elmano, ao participar da entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira. No mesmo evento, Camilo declarou ao O POVO: "Sempre digo que adversário ninguém escolhe".

Nesta terça-feira, 19, Evandro lamentou, ainda, as falas do ex-governador Ciro, proferidas na última sexta-feira, 15, quando o político fez ataques públicos ao ministro Camilo e a ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).

"Lamentável. Uma pessoa que tem um uma história na vida pública e esteja finalizando sua vida dessa forma. A gente lamenta. Eu acho que a população já deu a resposta nas urnas. A melhor resposta para um político são as urnas. E a população já deu algumas algumas oportunidades para ele. Infelizmente ele não aprendeu”, disse Leitão.