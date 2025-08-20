Zezinho espera que federação União-PP respeite cenário no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Zezinho Albuquerque, secretário das Cidades do governo do Estado

O secretário das Cidades do governo do Ceará e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), afirmou que aguarda a orientação do presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, sobre a formação da federação com o União Brasil, batizada de União Progressista (UP).

Alinhado ao governo Elmano de Freitas (PT), Zezinho destacou que Nogueira costuma respeitar as realidades locais. "Minha opção é apoiar o governador aqui no Estado do Ceará, como apoiei na época o Camilo. Porque nós trabalhamos aqui no Estado do Ceará, nossa realidade aqui é outra, mas ainda estamos aguardando as orientações do nosso grande presidente Ciro Nogueira, que toda vida compreende que cada estado tem uma sua posição, tem a sua situação, vamos dizer assim", afirmou ao O POVO.

No Ceará, a indefinição também atinge a futura direção da federação. Enquanto o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) afirma que comandará o bloco no Estado, levando-o para a oposição ao governador Elmano, aliados governistas citam o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) como provável presidente, mantendo proximidade com o PT.

Zezinho evitou nomes, mas defendeu que o comando seja ocupado por alguém capaz de dialogar com diferentes correntes internas. “Quem deve presidir é alguém que saiba escutar, que compreenda que a federação reúne aliados e opositores do governo. O compromisso precisa ser com a unidade da federação, e não com interesses pessoais”, afirmou.