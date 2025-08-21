Petistas minimizam articulações da oposição

Foto: Julio Caesar - Fábio Lima De Assis e Guilherme Sampaio naturalizam disputas no PT e veem consenso para presidência da sigla no CE

A oposição no Ceará ganhou mais força com a federação entre União Brasil e PP, a União Progressista, o maior bloco partidário do Brasil. Para deputados estaduais do PT, as articulações e atuais movimentos não preocupam o governador Elmano de Freitas (PT).

"Nossa preocupação, nosso foco agora é executar todos os compromissos do governador Elmano. O nosso foco é governar. Tem muita coisa pra fazer no Ceará, tem muito investimento pra realizar", disse Guilherme Sampaio (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 20.

O petista afirmou que o Executivo tem muito trabalho para estar preocupado com o bloco adversário e que suas preocupações é com a população cearense.

"Nós temos muito o que fazer no Ceará para estarmos preocupados com a oposição. Nós temos que nos preocupar com o povo. Essa é a nossa preocupação", declarou.

Já De Assis Diniz (PT) ao falar da nova federação, que deverá ser oposição ao PT, disse que ainda há muito tempo para o afunilamento das eleições e convenções partidárias no próximo ano. Ele destacou que isso não amedronta a base.

"É muita discussão política, não nos amedronta, não nos deixa desconfortável. Até mesmo porque ainda tem muita coisa pra discutir. Tem muitos palanques, tem um debate das senatórias nos vários estados. É da política e eu vejo com muita naturalidade", disse.

"Eu não vejo com grandes preocupações. Eu teria uma preocupação se realmente houvesse uma centralidade estratégica política, mas não tem", completou o petista. (Guilherme Gonsalves)