Camilo e Chagas reforçam desejo de Cid candidato

Foto: Reprodução/Instagram Chagas Vieira "Tratamos de todos os assuntos", diz secretário da Casa Civil

Em meio a movimentações nacionais da oposição, Camilo Santana (PT), Cid Gomes (PSB) e Chagas Vieira tiveram reuniões em Brasília, na casa do senador Cid. Uma na noite da quinta-feira, 21, e outra na manhã desta sexta-feira, 22.

A relação entre eles é a melhor possível, segundo Chagas, secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT). Nos encontros, Chagas e Camilo reforçaram o desejo de que Cid seja candidato ao Senado no ano que vem, embora Cid diga não querer.

"Cid estará conosco. Ele é parte muito importante desse projeto. Nós queremos que ele esteja como senador pela importância que tem e pelo trabalho que faz. Obviamente respeitando a opinião dele", afirmou Chagas ao O POVO.

O secretário destacou que Cid fará parte das discussões da chapa da base.



