Domingos Neto assume como coordenador da bancada cearense

Foto: AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS Domingos Neto é o autor da proposição que tramita na Câmara Federal

O deputado federal Domingos Neto (PSD) assume como novo coordenador titular da bancada federal do Ceará no Congresso Nacional, em Brasília, e o deputado Luiz Gastão (PSD) assume como coordenador adjunto. A duração do mandato é de um ano e a transmissão oficial dos cargos ainda deve acontecer.

A última vez em que Neto atuou como coordenador de bancada foi em 2020, após ter sido eleito no ano anterior. O deputado está em seu quarto mandato e, em 2022, foi eleito com 175.074 votos. Em julho deste ano, o parlamentar fraturou a clavícula após um acidente enquanto montava um cavalo no município de Tauá, no interior do Ceará.

Em 2024, o deputado Moses Rodrigues (União Brasil) foi eleito para assumir o cargo titular, substituindo Eduardo Bismarck (PDT).

A principal atividade do coordenador de bancada é o manejo de emendas obrigatórias. Entre suas atribuições, está a de tentar arbitrar conflitos que possam surgir no rateio e destinação dos valores, como costuma ocorrer. É comum que os parlamentares tentem um acordo para encaminhar os valores para o governo.

Função eminentemente de articulação, por isso, a coordenação da bancada exige trânsito entre forças políticas representadas na bancada, à direita e à esquerda, além de bom diálogo com a gestão do Governo do Estado.

Este ano, a previsão era de R$ 528 milhões para a bancada cearense, mas a Junta de Execução Orçamentária do Governo Federal definiu, em junho, a liberação de 50% das emendas. A previsão era a liberação de por volta de R$ 264 milhões de financiamento para o Ceará. A outra parte terá 2/3 contingenciados e 1/3 bloqueado.





