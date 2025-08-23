Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado ￼MARCOS do Val viajou aos EUA apesar de decisão do STF

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) desobedeceu às medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e fez uma live em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 22. No vídeo, o parlamentar negou as acusações de vazamento de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), disse que não saiu do Brasil ilegalmente e mostrou a tornozeleira eletrônica que está usando.

"Senador da República com tornozeleira eletrônica sem nenhum crime", disse ao levantar o pé e mostrar o dispositivo. "Senadores, isso aqui é um tapa na cara de vocês", completou o parlamentar.

Em junho de 2023, Do Val foi alvo de uma operação da PF por divulgar documentos sigilosos da Abin. Em investigação, ele foi impedido de deixar o Brasil. Porém, em julho, viajou aos EUA usando o seu passaporte diplomático, driblando o STF. Ao desembarcar no Brasil, em agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares da Polícia Federal, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

"Eu fui para os Estados Unidos porque sou um cidadão livre e senador da República em exercício. Não cometi crime, não fui denunciado. E aí? Eu sigo a Constituição ou eu sigo Alexandre (de Moraes)?" questiona do Val no vídeo. Do Val também diz que teve seu passaporte foi recolhido, mas que não havia ordem que o impedisse de sair do País.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 13 de agosto, afirmou que a Casa analisava como recorreria ao STF em favor do senador. Uma possibilidade, era o Senado, em contrapartida, a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val, afastar o senador do mandato por seis meses. (AE)



