Valdemar diz que PL vai acatar qualquer nome escolhido por Bolsonaro

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil ￼VALDEMAR da Costa Neto, presidente nacional do PL

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ontem que o PL vai aceitar qualquer que seja o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa à Presidência no ano que vem. O cacique partidário minimizou as críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) aos governadores de direita e disse que "é natural" os filhos ficarem nervosos e desesperados com o "estado do pai".

"O nome que o Bolsonaro escolher nós vamos aceitar no partido. Nunca faltei com a minha palavra com ninguém. Depois da escolha do Tarcísio, é difícil discutir o nome com Bolsonaro. Se elegeu governador e é muito bem avaliado. Eu não tenho tendência a nenhum candidato. O que ele escolher será candidato", afirmou Valdemar no 24º Fórum Empresarial Lide no Rio de Janeiro.

Valdemar Costa Neto evitou comentar sobre o indiciamento do ex-presidente e de Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito por tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o líder do PL, "Bolsonaro é uma pessoa honesta".

Menos de uma semana depois de Carlos Bolsonaro dizer que os chamados "governadores democráticos" se comportam "como ratos", em uma crítica aos governadores de direita, Valdemar minimizou as críticas. Segundo o presidente do PL, "é natural" o desespero dos filhos diante do "estado do pai". O texto de Carlos foi compartilhado por Eduardo. (Agência Estado)



