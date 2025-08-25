Mãe e avós de Flávio são feitos reféns

Foto: Beto Barata/Agência Senado Flávio Bolsonaro, senador

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que a mãe e os avós foram feitos de reféns por cerca de uma hora na casa da família em Resende (RJ). Eles tiveram as bocas tapadas com fita adesiva e arma apontada à cabeça, segundo o parlamentar.

Nas redes sociais, Flávio compartilhou um vídeo da casa com vários itens revirados. De acordo com ele, os criminosos abordaram a mãe dele buscando saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava" para os avós.

"Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava' para meus avós", relatou o senador nas redes sociais.

O senador ainda informou que os assaltantes reviraram toda a casa e, sem encontrar o suposto dinheiro, levaram anéis e fugiram no carro do avô. Ele disse que já tomou as providência e finalizou: "Se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados!".

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação está em andamento na 89ª DP. "Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região." (Com Agência Estado)



